Пожар на нефтебазе в Луганске после ночного обстрела ВСУ потушен

Пожар в Луганске после ночной ракетной атаки ВСУ ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Ведомство сообщило, что спасатели МЧС России ликвидировали пожар в результате ночного обстрела со стороны ВСУ в ЛНР.
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