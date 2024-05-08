Пожар на нефтебазе в Луганске после ночного обстрела ВСУ потушен

Пожар в Луганске после ночной ракетной атаки ВСУ ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Ведомство сообщило, что спасатели МЧС России ликвидировали пожар в результате ночного обстрела со стороны ВСУ в ЛНР.