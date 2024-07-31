Алексей Миранчук стал игроком "Атланта Юнайтед"

Российский футболист Алексей Миранчук перешел в американский клуб "Атланта Юнайтед". Это решение было принято после того, как Миранчук провел последние два сезона в итальянской "Аталанте", где выиграл Лигу Европы.
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