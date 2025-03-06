«Клан Кучмы-Пинчука сплотил вокруг Зеленского всех остальных своих марионеток». Представители Трампа встретились с украинской оппозицией

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского, в том числе с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.