Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Интересная жизнь с Vera Star Фото: nn.ru Скандальная журналистка Ксения Собчак, чья широкомасштабная травля сейчас организована в СМИ, всячески старается сегодня отвести от себя внимание, и решила его акцентировать на кандидатах в президенты, опубликовав в своем Telegram-канале их доходы за последние 6 лет.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Оставим Собчак в сторонке, она не кандидат в президенты. Что так, что не так пусть разбираются органы. Но что все кандидаты не бедные бессребренники этого не скажешь. Это не Сталин в армейском кителе и сапогах, без всяких накоплений и квартир, а потому и ждать от них чего-то хорошего народу не нужно. Кто-то из них прибавит миллионов, яхт и дворцов и не более.
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8 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Учителя и крыша хорошая! По крайней мере она не сидит в чинушах и депутатах а ведет бизнес.
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7 час.
Е Ва
крыса загнанная в угол, готова еще не на то((
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58 сек.

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