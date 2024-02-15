Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Виталий Кирпиченко

Оставим Собчак в сторонке, она не кандидат в президенты. Что так, что не так пусть разбираются органы. Но что все кандидаты не бедные бессребренники этого не скажешь. Это не Сталин в армейском кителе и сапогах, без всяких накоплений и квартир, а потому и ждать от них чего-то хорошего народу не нужно. Кто-то из них прибавит миллионов, яхт и дворцов и не более.