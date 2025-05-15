Врачам на Алтае предлагают самые низкие зарплаты в Сибири, а они хотят немного больше

При этом медики остаются в числе остродефицитных специалистов в крае В Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.