Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступят Шешелева и Карнаухов, Гусева и Овчинников

С 17 по 19 сентября в Анкаре пройдет четвертый этап Гран-при среди юниоров. Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция 17 сентября, четверг 10:00 – девушки, короткая программа 15:45 – пары, короткая программа 18:30 – юноши, короткая программа 18 сентября, пятница 10:15 – танцы на льду, ритм-танец 13:30 – пары, произвольная программа 16:30 – девушки, произвольная программа 19 сентября, суббота 10:00 – юноши, произвольная программа 15:15 – танцы на льду, произвольный танец ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.
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