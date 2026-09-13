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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступят Шешелева и Карнаухов, Гусева и Овчинников

С 17 по 19 сентября в Анкаре пройдет четвертый этап Гран-при среди юниоров. Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция 17 сентября, четверг 10:00 – девушки, короткая программа  15:45 – пары, короткая программа  18:30 – юноши, короткая программа 18 сентября, пятница 10:15 – танцы на льду, ритм-танец  13:30 – пары, произвольная программа 16:30 – девушки, произвольная программа 19 сентября, суббота 10:00 – юноши, произвольная программа 15:15 – танцы на льду, произвольный танец ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.

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