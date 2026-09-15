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Как легко просыпаться по утрам осенью: 10 лайфхаков

Как легко просыпаться по утрам осенью: 10 лайфхаков

Осень за окном намекает, что лучшим решением будет впасть в спячку до весны. Но если работу и дела никто не отменял, придется искать легальные способы взбодриться.

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