Парапсихология. Ясновидение.

Виктор Молотков

Интересная статья. Особенно когда я и сам имел не единожды опыт предвидения событий в состоянии сно-видения, а иногда даже опыт своеобразного моделирования будущих событий своей жизни или жизни других людей... Как в сцене из фильма "Матрица", когда при вхоже Оракула-женщины для встречи с Нео, как бы вдруг упала и разбилась ваза с цветами, после чего Оракул сказала о том, что в этом случае самый важный вопрос в том, просто ли предвидел Нео то что она упадёт и разобьётся или сам, сложил события так, чтобы она упала и разбилась...