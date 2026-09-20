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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Соболенко: «Я жила с бабушкой с 14 до 18 лет. Она мне как вторая мама»

Арина Соболенко поделилась воспоминаниями из детства. «Я жила с бабушкой с 14 до 18 лет. Это бабушка, которая, когда ты просыпаешься, готовит тебе на завтрак все, что ты захочешь.

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