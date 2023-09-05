Саливан опровергает связь США с провалом ВСУ: ложные прогнозы и нереалистичные идеи

«Это их суверенные решения»: Салливан отверг причастность США к провалу ВСУ. Критика в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе «российского режима», пишет Le Monde.