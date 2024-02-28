Подробная инструкция по возврату бракованного товара от экспертов Ирэн ОрлонскаяЕсли вы столкнулись с ситуацией, когда купленная вещь оказалась с браком и сломалась, не отчаивайтесь – у вас есть право вернуть ее обратно в магазин.