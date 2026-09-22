Американист Блохин: на встрече с Зеленским глава ЦРУ мог «прощупывать почву»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на встрече с Владимиром Зеленским в Ирландии мог обсуждать украинское урегулирование через силовые каналы и каналы спецслужб.