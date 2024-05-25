В Чите построят гостинично-деловой комплекс за 2,2 млрд рублей

В Чите на исторической территории и в рамках мастер-плана построят гостинично-деловой комплекс. Общая стоимость проекта составит 2,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей будет предоставлено в виде кредита, сообщает правительство Забайкальского края.