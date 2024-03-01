Как отдыхаем в марте 2024: официальные выходные и праздничные дни в России

Март — ещё один месяц с государственными праздниками, а значит, и продолжительными выходными. Какие события будет отмечать страна в марте 2024 года, когда будут официальные выходные и по какому поводу, рассказали журналисты сайта ftimes.
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