Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилахЧитаю сегодня Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, в котором он перечисляет все достижения местной епархии.
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