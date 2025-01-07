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Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилахЧитаю сегодня Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, в котором он перечисляет все достижения местной епархии.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
(с Российским народом )..С Советским...
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2 час.
михаил дуванов
ты куеплет
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2 час.
Александр Третьяк
Надеюсь это проклятие к тебе же и вернется 😜
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56 мин.

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