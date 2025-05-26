Япония хоронит мечту Трампа: Токио не видит смысла в СПГ-проекте на Аляске

Трамп по-прежнему пытается продать инвесторам нежизнеспособный энергетический проект на Аляске. Союзник США, Япония, стала единственным государством, кто отказался давать деньги и высказал сомнения по поводу затеи в целом.
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