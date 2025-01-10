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Русская весна

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Шольц заблокировал новый миллиардный пакет помощи Украине

Шольц заблокировал новый миллиардный пакет помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал новый миллиардный пакет помощи Украине, пишет Der Spiegel. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус выступают за выделение дополнительных 3 млрд евро Киеву перед федеральными выборами 23 февраля, но канцлер уверен, что в этом нет необходимости.

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Комментарии
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Eduard
С чего это вы спонсируете страну третьего мира деньгами налогоплательщиков?
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17 час.
Eduard
Свои деньги в аферы вкладывайте с Аннойленой!
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17 час.

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