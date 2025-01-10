Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал новый миллиардный пакет помощи Украине, пишет Der Spiegel. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус выступают за выделение дополнительных 3 млрд евро Киеву перед федеральными выборами 23 февраля, но канцлер уверен, что в этом нет необходимости.
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