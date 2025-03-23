Александр Беглов подвел итоги масштабной проверки в Апраксином дворе

Были выявлены многочисленные нарушения Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги масштабной проверки, которую провели на этой неделе в Апраксином дворе силами полиции, Росгвардии, миграционных служб и военного комиссариата.
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