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Петербургский дневник

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Александр Беглов подвел итоги масштабной проверки в Апраксином дворе

Александр Беглов подвел итоги масштабной проверки в Апраксином дворе

Были выявлены многочисленные нарушения Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги масштабной проверки, которую провели на этой неделе в Апраксином дворе силами полиции, Росгвардии, миграционных служб и военного комиссариата.

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Комментарии
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Иван Еськов
Для Питера это капля в море, мигрантов и их торговых точек немеряно и везде такой же бардак. Работать такими темпами Беглову годами. А быстрее и нельзя, обидит своих друзей азеров.
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19 час.
Горыныч
Друзей беглов-паши слегка пощипали, надо отреагировать.
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19 час.
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