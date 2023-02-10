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Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо»

Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Колорадо». Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:0).

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