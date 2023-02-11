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Багдат Жубаныш о зарплате в любителях: «Получал от государства 100 тысяч тенге»

Трехкратный чемпион мира по ММА из Казахстана Багдат Жубаныш рассказал, какую сумму получал от государства, выступая в любителях.

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