Два огромных пса напали на покупателя «Ярче» под Новосибирском

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя администрации Оби, с которой была взыскана компенсация морального вреда в сумме 40 тысяч рублей в пользу обчанина, пострадавшего от бродячих собак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии