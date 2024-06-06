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Вечерний Новосибирск

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Два огромных пса напали на покупателя «Ярче» под Новосибирском

Два огромных пса напали на покупателя «Ярче» под Новосибирском

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя администрации Оби, с которой была взыскана компенсация морального вреда в сумме 40 тысяч рублей в пользу обчанина, пострадавшего от бродячих собак.

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