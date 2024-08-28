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Выживший под Покровском ВСУшник: "Я такого еще не видел. Их никогда не было так много"

Выживший под Покровском ВСУшник: "Я такого еще не видел. Их никогда не было так много"

В Сети можно прочитать много разных мнений со стороны ВСУшников или сторонников Украины, которые тщательно следят непосредственно затем, что происходит на поле боя.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Неважно, какая численность, главное, что запад не получит то, на что рассчитывает. Для него никогда поход на Россию не будет прогулкой. И пора им это зарубить на своём носу. Те, кто не помнит историю, и не делает из неё выводов, будет похоронен. С нашими мужиками только свяжись. Они вам не вы!)
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Русский народ не остановить,если он в гневе,сметёт все!!!!
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4 час.
lyalin_va Лялин Владимир
Перелом наступит когда украинцы сами пойдут против режима Зеленского. Им нужен свой &quot;Кадыров&quot;, который возглавит борьбу за очищение Украины от всякого сброда.
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2 час.

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