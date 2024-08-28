Выживший под Покровском ВСУшник: "Я такого еще не видел. Их никогда не было так много"

ТГ

Татьяна Гусева

Неважно, какая численность, главное, что запад не получит то, на что рассчитывает. Для него никогда поход на Россию не будет прогулкой. И пора им это зарубить на своём носу. Те, кто не помнит историю, и не делает из неё выводов, будет похоронен. С нашими мужиками только свяжись. Они вам не вы!)