Корма с истекшим сроком годности пытались продать в Тверской области

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с помощью ФГИС «Меркурий» установлен факт ввода в оборот на территории Тверской области кормов для животных с истекшим сроком годности.
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