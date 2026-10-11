15 покупателей, которые в пункте выдачи не просто забрали заказ, а стали героями историй

Мало кто нынче не заходит в пункты выдачи заказов, или короче — ПВЗ. И иногда, кроме купленных товаров, мы оттуда приносим самые разные истории: юморные сотрудники, участливые покупатели и просто перепутанные заказы — из таких мелочей иногда складываются очень интересные ситуации, о которых прям хочется рассказать.
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