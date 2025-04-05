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Царьград

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Главбух авиакомпании в Хабаровске присвоила более 7 млн рублей

Главбух авиакомпании в Хабаровске присвоила более 7 млн рублей

В Хабаровске главный бухгалтер ООО «Дальнереченск Авиа» обвиняется в присвоении свыше 7 млн рублей, предназначенных для субсидированных авиабилетов.

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