Shot: Один из задержанных заявил, что устроил теракт за полмиллиона рублей

Один из задержанных по делу о теракте в «Крокусе» признался, что совершил преступление за деньги. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчина заявил, что получил полмиллиона рублей за теракт, который был организован по заказу кураторов из «телеграма».
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