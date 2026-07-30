Медведев заявил, что конфликт на Украине закончится победой России

В ходе общения с участниками всероссийского молодежного форума «Гвардейск» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил уверенность, что специальная военная операция завершится триумфом России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии