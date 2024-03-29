Эксперт по безопасности Канаев предложил все электросамокаты оснащать ОСИМ номерами

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Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с радиостанцией Sputnik назвал способ, как можно выявлять на дорогах электросамокатчиков-нарушителей.

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