Эксперт по безопасности Канаев предложил все электросамокаты оснащать ОСИМ номерами

Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с радиостанцией Sputnik назвал способ, как можно выявлять на дорогах электросамокатчиков-нарушителей.
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