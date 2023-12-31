ВС РФ уничтожили сотрудников ГУР, ВСУ и СБУ, готовивших атаку ан Белгород

ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ликвидированы сотрудники ГУР и ВСУ, участвовавшие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, члены руководства СБУ и иностранные наемники, готовившие диверсии в России.
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