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  • Гарий Щерба
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ВС РФ уничтожили сотрудников ГУР, ВСУ и СБУ, готовивших атаку ан Белгород

ВС РФ уничтожили сотрудников ГУР, ВСУ и СБУ, готовивших атаку ан Белгород

ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ликвидированы сотрудники ГУР и ВСУ, участвовавшие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, члены руководства СБУ и иностранные наемники, готовившие диверсии в России.

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Гарий Щерба
ЗНАТНО  НАЦИСТСКИМ  ПОДОНКАМ  ПРИЛЕТЕЛО ...!!!
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