В Госдуму внесли новый проект закона о разводах

Уточняется, что сейчас законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.