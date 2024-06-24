Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки

САША ЛЕПАЕВ

с одной стороны это очень хорошо. нашим продажным нельзя будет попасть к ихним вилам деньгам и семьям. с другой стороны видимо идет подготовка к прямому столкновению.больше нет никаких объяснений. там командует партия войны,.. и это повод что бы списать долги америки и предотвратить дефолт страны.все хотят провернуть до выборов.и они знают что везде их присутствие в других странах кончается. и им нужно девать своих военных куда то. для этого подходит прекрасно украина.убивают двух зайцев сразу. есть разместить куда и дефолт убрать. для этого пиндосы способны на многое.