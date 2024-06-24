Театр абсурда
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Театр абсурда

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Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки

Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки

Политнавигатор США решили закрыть оба отделения визового центра России на своей территории, расположенные в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Американцы закрыли у себя визовые центры России&quot;. ВОТ, ГОРЕ ТО, НАШИМ ЧИНОВНИКАМ И ИХ ДЕТКАМ В АМЕРИКЕ!
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
с одной стороны это очень хорошо. нашим продажным нельзя будет попасть к ихним вилам деньгам и семьям. с другой стороны видимо идет подготовка к прямому столкновению.больше нет никаких объяснений. там командует партия войны,.. и это повод что бы списать долги америки и предотвратить дефолт страны.все хотят провернуть до выборов.и они знают что везде их присутствие в других странах кончается. и им нужно девать своих военных куда то. для этого подходит прекрасно украина.убивают двух зайцев сразу. есть разместить куда и дефолт убрать. для этого пиндосы способны на многое.
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11 час.
Е Пронина
у наших продажных имеется не одно гражданство и паспорта, так что к своим вилам и деньгам они попадут) надо позакрывать все их представительства и НКО в РФ, а также заморозить их активы, а лучше в доход государства определить)
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6 час.

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