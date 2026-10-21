КРАСНОЯРСК, 21 октября, ФедералПресс. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в Красноярском крае несовершеннолетним запретили покупать бензин, дизельное топливо, керосин, этанол, ацетон, толуол, эфиры, растворители и другие легковоспламеняющиеся вещества.
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