Суд к Крыму поименно назовет всех причастных к украинской водной блокаде

Судебный процесс по выявлению виновных в создании водной блокады Крыма проводится в закрытом режиме. В рамках него будет определен полный список организаторов и исполнителей этого преступления, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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