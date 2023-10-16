Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации начали возводить в районе Коптево

В районе Коптево начали возводить Жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства города Москвы «В районе Коптево по адресу: Михалковская улица, земельный участок 10 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.