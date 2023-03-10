Аргументы недели

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Глава Сербии Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России

Глава Сербии Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России

Сербский лидер Александр Вучич сделал заявление о том, что он не может поклясться, что не введет ограничительные меры в отношении Российской Федерации.

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