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Дмитрий Васильев о Гашеке: «Медведев сказал о возможном суициде, чех не различает иронию и сарказм. Хейтеры России могут только ненавидеть русских, это говорит о скудоумии и никчемности»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны экс-президента России Дмитрия Медведева.

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