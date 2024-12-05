В Тамбовской области ожидается гололед

В региональном ГУ МЧС тамбовчан предупредили о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие 1-3 часа, с сохранением днем и вечером на территории Тамбовской области ожидается гололед.