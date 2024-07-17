Спрос на ипотеку для приобретения частного жилья на Дальнем Востоке вырос на 54%

Спрос на ипотеку для частного жилья продолжает расти, несмотря на снижение среднего размера кредита. По данным ВТБ, в первом полугодии 2024 года заемщики банка взяли кредитов на строительство и покупку готовых домов на 1,7 млрд рублей, что на 54% больше, чем годом ранее.