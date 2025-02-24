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Овчинский: в Коптеве строят четыре дома по программе реновации

Овчинский: в Коптеве строят четыре дома по программе реновации

В районе Коптево на севере столицы строится четыре новых дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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