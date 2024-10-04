Глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал о том, что Вооружённые силы Украины решились напасть на курское приграничье Российской Федерации ради того, чтобы мотивировать союзные государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии