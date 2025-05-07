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Армия Индии объявила о начале операции «Синдур», пакистанские военные в ответ нанесли удары по штабу индийских войск

Армия Индии объявила о начале операции «Синдур», пакистанские военные в ответ нанесли удары по штабу индийских войск

Появляются всё новые сообщения о значительной эскалации между Индией и Пакистаном. Пакистанские медиа сообщают о том, что индийская авиация нарушила воздушное пространство страны, атаковав приграничные районы.

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