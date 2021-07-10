Формула E. Гюнтер выиграл 1-ю гонку в Нью-Йорке, Вернь – 2-й, ди Грасси – 3-й

Гонщик «БМВ-Андретти» Максимилиан Гюнтер одержал победу в первой гонке «Формулы E» в Нью-Йорке. С поула стартовал представитель «Верджина» Ник Кэссиди, который лидировал на протяжении большей части дистанции, однако за несколько кругов до финиша Гюнтеру удалось совершить двойной обгон и выйти на первое место.