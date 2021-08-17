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Горячую линию по подготовке к школе откроют для тюменцев

Горячую линию по подготовке к школе откроют для тюменцев

Специалисты федеральной службы и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на все интересующие вопросы о качестве и безопасности товаров для детей — одежды, обуви, игрушек; и различных принадлежностей для школы — канцелярия, форма, портфели и прочее.

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