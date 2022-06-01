Несколько улиц Уссурийска 2 июня останутся без электроэнергии

Несколько улиц Уссурийска 2 июня останутся без электроэнергии

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 2 июня, в некоторых районах Уссурийска.

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