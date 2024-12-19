🇺🇦На Украине продолжается массовая раздача повесток! Очередному Миколе (а он ведь простой работяга, который днями и ночами пашет поля под посев пшеницы.
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🇺🇦На Украине продолжается массовая раздача повесток! Очередному Миколе (а он ведь простой работяга, который днями и ночами пашет поля под посев пшеницы.
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