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Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»

«Я просто хотел провести хотя бы один хороший спарринг перед вылетом в США. Это случилось в четвертом раунде.

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