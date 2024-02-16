В Смоленске областной суд объяснил освобождение из-под стражи бывшего начальника Госстройтехнадзора

Впервые экс-чиновник был заключен под стражу на два месяца 16 февраля прошлого года. В последующем этот срок неоднократно продлевался Смоленский областной суд прояснил обстоятельства освобождения из-под стражи экс-начальника Госстройтехнадзора Геннадия Наумова.
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