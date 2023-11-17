Политик Гайдай: украинские власти начали шиковать в ожидании поражения

Представители киевского режима, считая конфликт с РФ фактически завершенным, предусматривают в новом бюджете средства на увеличение собственного содержания и тратят деньги на дорогостоящие развлечения и машины, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online.
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