— Доктор, я так храплю по ночам, что просыпаюсь от собственного храпа. Что посоветуете?— Спите в другой комнате.
Храп
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— Доктор, я так храплю по ночам, что просыпаюсь от собственного храпа. Что посоветуете?— Спите в другой комнате.
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