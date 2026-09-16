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Грибной сезон без календаря: когда отправляться в лес за «тихой охотой» и как не ошибиться с добычей

Грибной сезон без календаря: когда отправляться в лес за «тихой охотой» и как не ошибиться с добычей

Грибной сезон без календаря: когда отправляться в лес за «тихой охотой» и как не ошибиться с добычей Елена ГалицкаяОсень для многих жителей России, Украины и других стран с умеренным климатом — это время традиционной «тихой охоты».

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