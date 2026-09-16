Грибной сезон без календаря: когда отправляться в лес за «тихой охотой» и как не ошибиться с добычей Елена ГалицкаяОсень для многих жителей России, Украины и других стран с умеренным климатом — это время традиционной «тихой охоты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дроны над дачами: с 1 октября земельный надзор в России работает по новым правилам. Что грозит владельцам участков
- Уехать, но не отключаться от России: как артисты за границей сохраняют российские доходы
- Девять лекарств под вопросом: что означает приостановка регистрации препаратов в России и стоит ли пациентам опасаться дефицита
Свежие комментарии
- Мобилизация после...
- АС Квартира за четве...
- Налог на вклады в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым